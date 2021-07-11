Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью, впервые появившись после перенесенной неделю назад операции на кишечнике на публике. Его выступление из окна 11 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли показывали в прямом эфире на портале Vatican news.

«Благодарю вас всех, я остро ощутил вашу близость и поддержку от ваших молитв. Спасибо вам от всего сердца! <…> В эти дни госпитализации я убедился, насколько важна хорошая медицинская помощь, доступная каждому, как в Италии, так и в других странах», — сказал Франциск в ходе выступления.

84-летний Франциск, госпитализированный для проведения планового вмешательства по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) в прошлое воскресенье, обратился к верующим из больничного окна впервые. (ТАСС)