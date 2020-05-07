Пандемия подкосила рынок страхования

Эпидемия коронавируса негативно сказалась на многих областях, и страховой рынок – не исключение.

В Азербайджане, как заявил # эксперт в области страхования Хаял Мамедханлы, пандемия окажет негативное влияние на рынок страхования. Он отметил, что по сравнению с мартом, когда жизнь шла по привычному сценарию, в апреле ситуация в сфере страхования ухудшилась. Однако конкретные выводы можно будет делать позже, имея соответствующие данные.

«В прошлом месяце большинство граждан находилось на самоизоляции и люди выходили из дома только в случае острой необходимости. В этот период фактически остановилось страхование автомобилей.

Тревожная ситуация сложилась в сфере корпоративного страхования, так как у многих компаний не было заработка из-за введения карантина, или он был незначительный. До пандемии в Азербайджане были хорошие показатели по корпоративному страхованию. Сейчас компании стараются сохранить за своими работниками рабочие места, пусть даже в некоторых случаях с урезанием зарплаты, и им часто не до страховок. Страхование в Азербайджане, в отличие от многих других стран, находится на одном из последних мест по важности, соответственно расходы на него сократили в первую очередь»,– отметил он.

Если говорить о страховании жилья, то и в этом сегменте не ожидается в обозримом будущем позитивных перемен. Еще в январе, когда глава бюро обязательного страхования объявил, что штрафовать за отсутствие страховки на жилье никого не будут, число желающих застраховать свои квадратные метры резко сократилось.

«Мы также тогда говорили о том, что хоть закон и существует, но штрафы не могут быть применены, так как отсутствует механизм исполнения закона. После этого,– говорит Мамедханлы,– страховали жилье только те, кто и так, по своим личным соображениям, собирался это сделать. Сейчас доходы населения резко сократились, и люди тратят деньги только на самое нужное. Потому желающих застраховаться будет еще меньше».

Но из-за пандемии люди стали чаще задумываться над тем, чтобы страховать свое здоровье и жизнь. Так как из-за борьбы с коронавирусом повсеместное внедрение обязательного медстрахования было отложено до января 2021 года, застраховать свое здоровье можно только по собственному желанию.

По словам Мамедханлы, до пандемии страхование от острых инфекционных заболеваний было включено в стандартный страховой пакет. Если в контракте не исключается COVID-19, то его лечение попадает под страховой случай. По его мнению, при заключении новых договоров этот момент может быть пересмотрен. Так, если пандемия будет побеждена и будет изобретена вакцина от коронавируса, то COVID-19 включат в страховку. Если же будут еще волны заражения и риски сохранятся, то страховщики не пойдут на такой риск. В новых страховых договорах, вероятнее всего, будет больше конкретики, четкости.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что в первую очередь страхование в нашей стране необходимо физическим и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Они должны страховать свое имущество, ведь в результате пожара или иного несчастного случая они остаются ни с чем и ждут поддержки государства.

«Считаю, что государство не должно помогать не застраховавшимся предпринимателям, столкнувшимся с такими проблемами. Но у нас предприниматели страховать свое имущество не спешат, и тут чисто психологический момент, они надеются на авось»,– считает он.

Эксперт уверен также в том, что гражданам необходимо страховать жилье, а вот от чего, зависит от региона. Страхование от пожара всегда и везде актуально. Где-то стоит застраховаться от землетрясения, а в каких-то регионах актуально страхование от наводнений, оползней и т.д.

«Что касается страхования здоровья, то нужно в первую очередь страховать детей и пожилых людей, так как у них слабый иммунитет, и они попадают в группу риска. Но страхования конкретно от пандемии не будет, к тому же она скоро завершится»,– отмечает Агаев.

У страховых компаний, как говорит он, отсутствует культура предоставления услуг населению, и им надо над этим работать. По его прогнозам, к августу-сентябрю страховые компании начнут постепенно возвращаться к допандемийному состоянию. Состояние экономики улучшится, и желающих страховаться станет больше.