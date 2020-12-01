Пандемия не помеха искусству: в Баку открылась выставка знаменитых художников

В Баку открылась большая выставка работ известных азербайджанских художников. Событие примечательное вдвойне: это первая столь масштабная выставка в столице Азербайджана в период карантина.

Как сообщает #, организатор вернисажа — Центр современного искусства YARAT.

В экспозицию под названием «Сотвори себе остров» вошли произведения из собраний Музея современного искусства в Баку, Союза художников Азербайджана и Объединения Фотографов Азербайджана.

Выставка проходит в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков и демонстрирует зрителю работы, созданные в конце 80-х – первой половине 90-х годов. Как сообщила # куратор проекта, заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская, посетить выставку могут все желающие.

Вход – свободный, со вторника по пятницу с 12:00 до 18:00, но в связи с пандемией количество посетителей на выставочной площадке будет ограничено до 6 человек. Ознакомиться с выставленными творениями можно будет до конца мая 2021 года.

На выставке представлены работы 21 художника. Это творения Муслима Эльдарова, Шамо Абасова, Мелика Агамалова, Эльяра Алимирзоева, Мусеиба Амирова, Гусейна Хагвердиева, Уджала Хагвердиева, Камала Ахмеда, Расима Бабаева, Мир Надира Зейналова, Ирины Эльдаровой, Инны Костиной, Теймура Даими, Сабины Шихлинской и др.

Название выставки отражает тему одиночества и уединения как духовного спасения во времена крушения.

Куратор выставки отмечает, что строки из поэмы Айдына Эфенди «Сотвори себе остров» и представленные на выставке произведения едины и перекликаются по напряженности образа и внутреннему посланию. Это сочетание очень характерно и символично для представления того периода, которому посвящена выставка. В основе концепции выставки – обращение к вечным экзистенциальным темам — надежде и разочарованию, войне и любви, смерти и возрождению.

Но с исторической точки зрения данный проект повествует об искусстве периода распада Советского Союза. В Азербайджане годы после распада СССР были связаны с войной, приведшей к оккупации Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов страны, и стали одной из самых трагических страниц в истории Азербайджана. И в этой связи, выставка в большой мере о памяти, об историческом наследии и о национальной идентичности.

Выставка образно состоит из трех частей, отражающих исторические события периода 1988–1996 годов. Период «Надежды на перемены и предчувствие надвигающейся катастрофы», период «Разразившаяся трагедия – война и ее последствия» и период «Возрождающаяся жизнь и лучи света в конце туннеля».

Картины представлены зрителю в сопровождении фильма из документальных фотографий и видеохроники тех лет, воссоздающих и визуализирующих состояние и настроение общества того периода.

В фильме использована музыка народного артиста Азербайджанской Республики Рафика Бабаева, а также фотографии периода 1988-1996-х известных азербайджанских фотографов — Гаджи Акифа Агаева, Алисейрана Бабаева, Олега Литвина, Камала Бабаева, Узеира Мурадова, Рафика Нагиева, Халида Аскерова, Шахвалада Эйвазова, Али Гафарова, Александра Черкасова, Асима Талыба, Фарида Мамедова, Джахангира Ибадова, Агали Мамедова, Тахира Джафарова, Нурахмеда Велиева и Ильгара Джафарова.