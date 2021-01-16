Пан имитатор: тревоги и радости Каспара Анджейшика

В одном южном городе классиков не только почитали, но и почитывали. К примеру, сатирический роман «Золотой теленок» до сих пор был настольной книгой многих южногородцев. Тем более, что сама жизнь заставляла проводить поразительные параллели между плодом восхитительного таланта Ильфа и Петрова, и веселыми реалиями.

Говоря конкретнее, был в «Золотом теленке» зиц-председатель Фунт. Тот самый, который соглашался попасть под суд и в тюрьму вместо кого-то иного, истинного махинатора. Причем, во время отсидки ему полагается двойной оклад. При наличии таких щедрых условий, Фунт сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом», при Керенском, при гетмане, и при французской оккупации.

В общем, интересным человеком был этот литературный Фунт. Но, как выяснилось, не лишен привлекательности для ищущих колоритные персонажи был и реально существующий господин. Звали его Каспар Анджейшик. Всем своим видом он походил не на изящного дипломата, а на владельца пивной или мясной лавки. То, что у других людей называлось ростом, у пана Каспара именовалось вместимостью. Он вмещал много пива, поклонником которого был давно и беззаветно, да еще и желательно за чужой счет.

Сейчас уже мало кто помнил, но когда-то давно он работал в посольствах своей страны на Кубе, и в Зимбабве. Но грузовик с пряниками перевернулся на его улице позже, когда Анджейшик перебрался в совсем иной регион. В тот самый, где располагался один южный город и два других государства, с одним из которых, к радости пана Каспара, у южногородцев был конфликт.

Имитировать стремление решить который помогало очень многим прохиндеям от дипломатии на протяжении нескольких лет надувать щеки, а потом переходить на иную работу. Но в том все и дело, что пан Каспар сразу смекнул, что поймал золотую рыбку, отпускать которую не стоит, даже с учетом того, что она давно уже перевыполнила план по исполненным желаниям господина Анджейшика.

Про которого неизвестно было, читал ли он о похождениях зиц-председателя Фунта, но который всей своей бездеятельностью доказывал схожесть с этим литературным персонажем. Нет, пана Каспара не посадили. Кто же его посадит, если он живой памятник европейской бюрократии и символ прохиндейства?! Нет, этого имитатора гигантской мысли и в целом человека героических пропорций одаривали вниманием, считая в целом неплохим парнем.

Чем он заслужил такую репутацию при нулевом реальном КПД, не знал даже сам пан Каспар. Впрочем, его это не волновало. Беспокоился он только о двух вещах. Продлят ли его мандат снова и не будет ли урегулирован окончательно тот конфликт, присматривать за которым ему поручили, еще в 1997 году, назначив на должность личного представителя действующего председателя одной важной организации.

Как видим, один тревожащий Анджейшика вопрос вытекал из другого. И на протяжении более чем 20 лет он был спокоен. Сидел себе человек в стране, где прекрасное вино и неплохая кухня, иногда отправляясь в южный город и в конфликтующую с ним страну. Делал разного рода заявления, намекающие на то, что процесс идет, но торопиться не стоит. После чего возвращался в страну хорошего вина и отдыхал от столь героического труда.

Но всякая халява имеет особенность заканчиваться. К своему ужасу пан Каспар стал свидетелем того, как армия южного города, разгромив армию оккупантов, вернула все свои земли. Более того, южногородцы уже заявили, что конфликт исчерпан и региону нужно готовиться к жизни в новых, мирных условиях. Это был гром среди ясного неба для нашего героя.

Если война закончилась, конфликта нет, то кто теперь будет платить пану Каспару и за что?! Он сам вдруг с ужасом осознал, что долгие годы являлся той самой стороной, не заинтересованной в урегулировании этого конфликта. В южном городе и в стране-оккупанте, которая была принуждена к миру, рассуждали о великих государствах, а надо было искать поближе. Вот он — главное незаинтересованное лицо, готовое изображать хоть бревно на пути решения конфликта, хоть зиц-председателя Фунта!

И неизвестно, чем бы завершились переживания господина Анджейшика, но пришла новость, которая успокоила его основательно. Оказалось, что пан Каспар и дальше может имитировать бурную деятельность на занимаемом посту. Двадцати трех лет имитации, в течении которых пан Каспар успел повидать нескольких президентов воевавших стран, более десятка представителей трех стран, что использовали конфликт для решения своих хотелок, оказалось мало. Шоу должно продолжаться. А значит, вино для пана имитатора будет литься далее. Солидная зарплата за почесывание козлиной бородки тоже будет капать, как раньше. Такой вот сюжет. О котором мечтал бы зиц-председатель Фунт, существуй он в реальности.