После подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подводившего итоги 44-дневной войны, Армения получила шанс для установления мира и нормализации отношений с Азербайджаном. Для начала этого процесса в первую очередь Армении необходимо отказаться от территориальных претензий и вернуть Азербайджану несколько анклавов и приграничных территорий. О том, что официальный Баку готов подписать с Ереваном мирный договор неоднократно в своих выступлениях заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Не говоря уже о заявлениях российского МИД, призывающих Баку и Ереван к демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы.

К примеру, в своем недавнем интервью турецкому телеканалу CNN Turk Ильхам Алиев заявил, что Баку до сих пор не получил от Еревана ответ на предложение подписать мирный договор.

«Мы хотим подписания мирного договора с Арменией, чтобы Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга и начался процесс делимитации, то есть установления границ», — заявил он, призвав армянские власти открыто заявить о своей позиции по мирному договору.

«Если Армения готова к этому, если она готова признать территориальную целостность Азербайджана, которая признана всем миром, то тогда, конечно же, в регион придет долгосрочный мир. Мы хотим этого. В то же время для достижения этого на столе есть конкретные предложения», — добавил президент.

И на этом фоне как гром среди ясного неба звучит заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна о том, что «армянская сторона не получала предложения от Баку о подписании мирного договора». Многочисленные армянские чиновники и эксперты каждый раз после заявлений президента Азербайджана комментируют слова Ильхама Алиева, а секретарь Совбеза Армении утверждает, что Ереван не получал предложения о подписании мирного договора. Подобный нонсенс мог произойти только в армянском обществе, живущем в вымышленном иррациональном мире.

Потерпев разгромное поражение от Азербайджана, потеряв армию и вооружения на миллиарды долларов, в Ереване все еще живут призрачной надеждой, что Армения может диктовать условия Азербайджану при помощи зарубежных покровителей. Процессы после 44-дневной войны говорят о том, что Армения может полностью исчезнуть с политической карты мира. Армянский народ больше не желает войны, но правящая верхушка вновь тянет страну к продолжению противостояния.

При этом Ереван выдвигает еще и условия Баку. Как заявил Армен Григорян, мирный договор можно заключить решением карабахской проблемы в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. По его мнению, «демаркация и делимитация границы с Азербайджаном являются деталями» и рассматривать этот вопрос нужно «без привязки к карабахской проблеме».

Иными словами, Армения не намерена признавать территориальную целостность Азербайджана и не отказывается от территориальных претензий. Этим заявлением Григорян показывает истинное отношение Еревана к предложению Баку по заключению мира. В Ереване не хотят проводить демаркацию и делимитацию границы с Азербайджаном, так как в этом случае Армения откажется от территориальных претензий. Для этого Ереван настаивает на реанимации Минской группы ОБСЕ, той самой которая своим бездействием поддерживала армянскую оккупацию азербайджанских территорий. Эти игры могут дорого обойтись Армении. При подобном подходе воздвигнутый в освобожденном Гадруте памятник «Железный кулак» может появиться и в Ереване.