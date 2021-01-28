Памела Андерсон вновь вышла замуж

Американская актриса Памела Андерсон снова вышла замуж, на этот раз за своего телохранителя Дэна Хейхерста. Об этом сообщает Daily Mail.

Отношения между ними начались во время локдауна из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, отмечает издание. Свадебная церемония состоялась в канун Рождества в доме актрисы на острове Ванкувер в Канаде.

«Я именно там, где мне нужно быть, – в руках мужчины, который по-настоящему меня любит», – заявила Андерсон в интервью DailyMailTV.

В январе 2020 года стало известно, что Памела Андерсон тайно вышла замуж за голливудского кинопродюсера Джона Питерса, однако они расстались спустя 12 дней после заключения брака.