Палестина отвергла помощь, отправленную ОАЭ через Израиль

Палестина отвергла груз медицинской помощи для борьбы с пандемией, отправленной ОАЭ через Израиль. Об этом сообщил министр здравоохранения Палестины Мей Кейле, пишет Анадолу.

По его словам, власти Абу-Даби не координировали свои действия с палестинской стороной, а поставка груза была осуществлена по линии израильской стороны.

«Помощь, не координируемая с Минздравом Палестины, нами отвергается», — сказал Кейле, подчеркнув, что все вопросы, связанные с Палестиной должны решаться лишь в контакте с палестинской стороной.

Тем временем, источник в руководстве Палестины сообщил «Анадолу», что ОАЭ отправила помощь через Израиль лишь с ведома представителей ООН.

«Действия Абу-Даби являются очередным проявлением попыток нормализации отношений арабских стран с Израилем в обход палестинского вопроса. Это недопустимо с точки зрения интересов нашей страны», — сказал источник.

Самолет авиакомпании Etihad Airways с грузом помощи для жителей оккупированного Западного берега реки Иордан и сектора Газа приземлился в Международном аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве.