Палестина назвала соглашение с Израилем предательством со стороны ОАЭ

Палестинское руководство обвинило в четверг Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в предательстве в связи с достижением договоренностей о нормализации отношений с Израилем, передает ТАСС.

Как заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна по итогам созванного Махмудом Аббасом экстренного заседания палестинского руководства, соглашение между ОАЭ и Израилем «о нормализации отношений при спонсорстве США является предательством [исламской святыни] Аль-Акса, Иерусалима и палестинского дела».

Палестина призвала арабские государства не идти по стопам ОАЭ. «Руководство Палестины предупреждает [арабских] братьев не подчиняться американскому давлению и идти по стопам Эмиратов», — сказал Набиль Абу Рудейна.

| 2020-08-13T23:46:30+04:00 14 августа 2020, 04:04|12345 (Пока оценок нет)
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