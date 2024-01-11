Международная группа ученых из Цзилиньского университета в Китае и Оклахомского университета в США обнаружила самый старый образец окаменевшей кожи из известных науке. Находка относится к эпохе палеозоя и принадлежала одной из ранних рептилий, живших около 289 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology.

По словам палеонтологов, изученная ими окаменелость на 21 млн лет старше любых аналогичных экземпляров. Она представляет собой эпидермис (верхний слой кожи) наземного животного и больше всего напоминает шкуру крокодила.

Образец был найден в системе известняковых пещер Ричардс Спур в американском штате Оклахома.

Ученые отметили, что кожа и другие мягкие ткани редко успевают окаменеть, однако в этом случае покровы тела сохранились благодаря особенностям пещеры, куда просачивались нефть и различные смолы. Эти вещества сработали как консерванты.

По словам исследователей, их открытие поможет лучше понять историю эволюции кожи наземных позвоночных животных, благодаря которой в конечном итоге появились перья у птиц и волосяной покров у млекопитающих.