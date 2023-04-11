В 2021 году общая площадь посевов пшеницы в Азербайджане составляла 572 тыс. 309 га, что по сравнению с 2020 годом меньше на 16 тыс. 106 га или 2,7%, а по сравнению с 2019 годом — на 97 тыс. 711 га или 14,6%.

Как сообщает # со ссылкой на Счетную палату, хотя количество произведенной пшеницы в 2021 году составило 1885,4 тыс. тонн и увеличилось на 18,1 тыс. тонн или 1% по сравнению с 2020 годом, оно уменьшилось на 286,1 тыс. тонн или 13,2% по сравнению с 2019 годом.