Палата представителей объявила импичмент Трампу

Палата представителей США в среду проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.

Импичмент объявлен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке «тяжкие преступления и проступки», за которые президенту может быть вынесен импичмент.

Чтобы отстранить Трампа от власти досрочно, необходимо, чтобы его осудили по итогам процесса в сенате, однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января. Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не встречалось.