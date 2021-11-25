Пакистан провел успешные испытания баллистической ракеты Shaheen-1A класса «земля — земля».

Как передает РИА Новости, об этом сообщило управление по общественным связям Минобороны страны (ISPR).

«Испытательный полет был осуществлен с целью повторной проверки некоторых конструктивных и технических параметров системы вооружения,» — говорится в пресс-релизе ISPR.

Ракета Shaheen-1A является модернизированным вариантом Shaheen-1, отличающимся большей дальностью и точностью. Она способна поражать цели на удалении до 900 км и может нести как ядерную, так и обычную боеголовку.