Пакистан резко осудил нападение вооруженных сил Армении на границу Азербайджана

«Пакистан решительно осуждает нападение армянских вооруженных сил на Товузский район Азербайджана 12 июля, в результате которого погибли нескольких азербайджанских военнослужащих».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Пакистана.

Пакистанская сторона выразила глубокие соболезнования семьям погибших.

«Нерешенный нагорно-карабахский конфликт представляет серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе, и эта угроза может привести к долгосрочным последствиям», — отмечается в заявлении.

В заявлении отмечается, что последняя провокация Армении направлена на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества и помешать процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, как это закреплено в резолюциях Совета Безопасности ООН:

«Пакистан еще раз подтверждает свою принципиальную позицию по нагорно-карабахскому конфликту, еще раз заявляет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики».