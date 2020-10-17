Пакистан опроверг безосновательные обвинения Пашиняна

МИД Пакистана сделал заявление относительно обвинений премьер-министра Армении Никол Пашиняна в интервью агентству РИА Новости, об участии своих военных на стороне Азербайджана в боях в Карабахе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Пакистана. «Руководство Армении прибегает к такой безответственной пропаганде для прикрытия своих незаконных действий против Азербайджана. Пакистан последовательно расширяет свою дипломатическую, моральную и политическую поддержку Азербайджана. Пакистан и впредь будет поддерживать братский азербайджанский народ и поддерживать его право на самооборону от любой агрессии», — сказано в заявлении.