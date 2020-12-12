Пакистан направил гуманитарную помощь Азербайджану

Правительство Пакистана направило гуманитарную помощь Азербайджану. Как сообщили Report в посольстве этой страны в Азербайджане, помощь предназначена для находящихся на освобожденных землях военнослужащих и других лиц.

Гуманитарная помощь, высланная спецбортом из Пакистана, была передана представителям соответствующих структур Азербайджана в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Помол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе сказал, что эта помощь – еще один показатель братского отношения его страны к азербайджанскому народу. Правительство и народ Пакистана всегда были рядом с Азербайджаном и готовы оказать всестороннюю поддержку в восстановлении освобожденных земель и возвращении вынужденных переселенцев на родные земли.

Официальные лица Азербайджана выразили благодарность за оказанную помощь.

| 2020-12-12T12:07:14+04:00 12 декабря 2020, 12:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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