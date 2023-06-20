Премьер-министр Армении Никол Пашинян на открытом заседании следственной комиссии НС по изучению обстоятельств 44-дневной войны сообщил о том, когда же он понял, что единственно возможным вариантом прекращения боевых действий 44-дневной войны, является компромиссный вариант.

«Арменпресс» передает комментарии премьера.

Премьер-министр сказал, что процесс падения Шуши стал поворотным моментом в подписании им Заявления о прекращении военных действий 9 ноября 2020 года. По его словам, дело не только в символическом значении Шуши, но и в стратегическом. После потери Шуши под ударом фактически оказался бы Ханкенди, неизбежно усилилось бы давление на Мартуни, около 25 000 солдат Вооруженных сил Армении оказались бы под угрозой окружения.