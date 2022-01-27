Потянет ли дешевеющий рубль манат и какими проблемами обернется для нас просадка российской валюты? Рубль неспроста идет первой строкой наиболее обсуждаемых тем — на Россию приходится до 32% нашего ненефтяного экспорта.

Индексы Мосбиржи и РТС растеряли весь рост минувшего года и продолжают падение. Курс рубля также оказался под серьезным давлением из-за геополитики. Российская валюта продолжает ослабление, начавшееся в конце октября прошлого года. На торгах 24 января доллар подскочил к рублю почти на 2,86% и превысил отметку ₽79, так дорого он не стоил с начала ноября позапрошлого года. Падение рубля и российских акций усилилось на фоне новости о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, кораблей и авиации.

Впрочем, опасения за манат звучали и на фоне обвального падения турецкой валюты, но девальвация лиры прошла почти незаметно. Влияние российской девальвации на азербайджанскую денежную единицу будет сравнительно более сильным, сказал корреспонденту # юрист и финансист Акрам Гасанов:

«Все дело в нашем ненефтяном экспорте, — комментирует он. — В отличие от Турции, мы вывозим в Россию главным образом сельхозпродукцию. Насколько мне известно, азербайджанская сельхозпродукция обеспечивает до 7 процентов российского рынка. Неплохой показатель, хотя могло быть больше. Наши товары продаются там за рубли. Из-за падения российской валюты поднимать цены уже некуда, а потери будут при конвертации рублевой выручки в доллары и манаты. Словом, падение рубля — это убытки для экспортеров и бизнеса, занятого в сельском хозяйстве».

Ко всему прочему, это падение доходов проживающих в России азербайджанцев – граждан и соотечественников, перечисляющих сюда часть своих доходов, говорит аналитик:

«С этой точки зрения, девальвация рубля для азербайджанской экономики, впрочем, как и любые потрясения в России – процесс болезненный. Но это, естественно, не катастрофа для местной финансовой системы, поскольку наши валютные доходы зависят главным образом от нефти и газа. Но в плане притока доходов какой-то процент падения будет. Для нас эта проблема больше геополитического плана. Из-за санкций может оказаться под угрозой сотрудничество с Россией, потому, считаю, политические сложности здесь превалируют».

О том, что политика перевешивает, говорит и цена нефти. Котировки Brent, которые сейчас находятся чуть ниже 90 долларов за баррель, практически не влияют на динамику валютного курса.

«Курс рубля – вопрос, конечно, во всех отношениях политический, — поясняет член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. — Конфликт с США и Западом давит на рубль. В результате с начала текущего года он занимает почетное второе место среди худших валют мира. Хуже рубля только замбийская квача. Рубль упал к доллару на 5% с начала нового года при том, что нефть торгуется по 87 долларов, а международные резервы — 638 млрд долларов или 50 трлн рублей по текущему курсу».

По свидетельству эксперта, непонятно, как Россия собирается вести переговоры со Штатами, если местные монетарные власти, скажем так, ведут себя пассивно на валютном рынке:

«Понятно, что от падения рубля выигрывает бюджет, экспортеры, акционеры Сургутнефтегаза, держатели привилегированных акций…, но лоббизм лоббизмом, а борьба с инфляцией, престиж и доверие к национальной валюте важнее. Куда может упасть рубль? Куда разрешат, туда и упадет. Монетарных ресурсов у российских властей предостаточно, чтобы сделать любой курс – при желании даже 60 — 65 рублей за доллар. Как уже было сказано, международных валютных резервов у нас больше 600 млрд долларов, на счетах компаний только в банковской системе РФ накоплен рекордный с 2016 года объем валюты — 173 млрд долларов на ноябрь прошлого года.

При этом чистый внешний долг нефинансового сектора отрицательный – «минус» 30 млрд долларов на середину прошлого года. Для сравнения, в 2014 году была другая ситуация – тогда чистые обязательства достигли 209 млрд долларов. Банк России уже сделал некоторые шаги для удержания рубля. Высока вероятность, что в текущем году Банк России дважды повысит ключевую ставку, порадовав тем самым вкладчиков, ипотечников и пр. заемщиков. Покупать ли сейчас российский рубль – личное дело каждого. Надеюсь, геополитика рассосется», — подытожил Разуваев.