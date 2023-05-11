Папа Римский Франциск может принять украинского лидера Владимира Зеленского в Ватикане 13 мая, сообщает агентство ANSA.

«Вероятно, что Папа может встретиться с президентом Украины в субботу», — рассказал источник СМИ.

Как сообщают немецкие СМИ, в ближайшие дни Зеленский встретится в Берлине с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером и в эту программу может быть включен и Рим.

Агентство подчеркивает, что официальных подтверждений визита Зеленского в Италию и Ватикан пока нет.