В Баку и на Абшеронском полуострове 22 и 24 июля скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 м/с, 24 июля в некоторых местах полуострова временами усилится до 20-25 м/с.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в районах Азербайджана 21-24 июля днем в отдельных северных и западных районах ожидаются переменные дожди. Возможны кратковременные ливни, грозы, возможен град. Восточный ветер местами усилится до 18-23 м/с.

В реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках пройдут кратковременные сели и паводки.