3 февраля в 19:00 в кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоится специальный показ фильма «Анка», главную роль в котором исполняет известный турецкий актер Озан Акбаба, сообщает #.

Сам актер наряду с другими своими коллегами будет принимать участие в специальном гала-вечере, билеты на который можно приобрести на сайтах parkcinema.az и iticket.az.

Из-за своего динамичного сюжета фильм уже получил прозвище «Турецкий «Форсаж», и он будет показан в Азербайджане только в сети кинотеатров Park Cinema. По сюжету фильма, главный герой Мурат потерял семью в ДТП, когда был еще ребенком. Самой большой поддержкой Мурата в его жизни с того дня становятся его близкий друг Тарик, женщина, которую он любит, Зюмрут, и Эждер, который его воспитал. Однако потеря работы и отсутствие денег ввергают его в пессимизм. Эждер, который считает, что Мурату нужно полностью забыть про день аварии, чтобы продолжить свою жизнь, показывает Мурату автомобиль, попавший в аварию, и просит его принять решение, говоря, что он не хочет больше его видеть в этом состоянии. Мурат, исчезнувший на некоторое время после того, что произошло, предпринимает действия, чтобы начать свою жизнь заново…

Режиссер фильма – один из самых перспективных турецких режиссеров Сулейман Мерт Оздемир, продюсер же наш земляк Мушвиг Гулузаде. Помимо Акбаба, в картине также снялись Энгин Хепилери, Угур Узунель и другие.

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