Ответ, которого мы все так долго ждали…

Дебаты между президентом Азербайджана и премьер-министром Никол Пашиняном на полях Мюнхенской конференции стали одним из важнейших и запоминающих событий последних дней.

Комментируя # итоги встречи, экс- министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, сказал, что для начала нужно отметить значимость этого мероприятия.

«Если вы помните, была мюнхенская речь Владимира Путина и т.д. То есть площадка, на которой происходила эта дискуссия, очень значительная. Все сделанные там заявления очень широко освещаются мировыми СМИ», — сказал он.

Говоря о самих дебатах, эксперт отметил два основных пункта: «Во-первых, президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал многократное свое превосходство с точки зрения политического опыта, дипломатических качеств, умения вести дискуссии, а также знание предмета. Это заметили и в нашей прессе и в армянской.

Во-вторых, позиция Азербайджана соответствует нормам международного права, а позиция Армении нет. Защищать позицию Армении, если бы даже вместо Пашиняна был другой, более опытный политик с хорошим знанием английского языка, ему бы не удалось. Невозможно отстаивать позиции Армении потому, что она является оккупантом азербайджанских территорий. С другой стороны, на всей территории проведена этническая чистка».

Зульфугаров также добавил, что премьер министр Армении открыто, заявил, что Армения намерена аннексировать оккупированные территории.

«Эту позицию защищать практически невозможно. Армяне не могут критически оценивать ситуацию и понять, что данная политика завела страну в тупик. Еще не до конца проанализированы некоторые аспекты, которые озвучил премьер- министр. В ответ на ужесточение риторики Пашиняна, по заявлениям президента Ильхама Алиева можно понять, что никакой автономии не будет, и армяне в Карабахе получат те же права, что и остальные граждане Азербайджана», — считает он.

По мнению Зульфугарова, это очень важный компонент с точки зрения динамики позиции Азербайджана: «Это ответ, которого мы все так долго ждали. Азербайджан занял наступательную позицию в ответ на радикальные заявления Пашиняна».

«Сразу после этой дискуссии Пашинян опубликовал тезисы, которые он называет «мюнхенскими» и которые по факту связаны с нейтрализацией мадридских принципов. То есть подрыв переговорного процесса продолжается. Тут возникает вопрос: он, что лишил мандата МГ ОБСЕ? Если он подрывает переговорный процесс, то МГ ОБСЕ тут делать нечего. Он радикализирует позицию. После мюнхенских дебатов, радикализация ситуации на линии соприкосновения войск становится неизбежной», — подчеркнул он.

Экс глава МИД Азербайджана также считает, что участие Азербайджана на панелях энергетической безопасности Европы, показывает, как динамично поменялись возможности и влияние страны в мире.

«Давайте обратим внимание на диалоги, касаемо энергетических поставок в Европу, эти вопросы обсуждались наряду с такими вопросами, как «Северный поток-2». Сила и возможности европейских стран зависят от энергетической независимости, в которой активную роль принимает и Азербайджан. И в этом плане нужно сказать, что Баку остается актуальным перед европейскими вызовами, в частности в области энергетики», — резюмировал он.

В свою очередь российский политолог, Олег Кузнецов, комментируя дебаты между главами государств, сказал, что подобная встреча лидеров двух воюющих стран в таком формате — первая в истории, состоявшаяся без участия международных посредников или без присутствия их коллег из других стран.

«По сути, это был первый публичный, а не кулуарный обмен мнениями во время закрытых переговоров между главами Азербайджана и Армении, когда два политика вступили в прямую, а не опосредованную дискуссию через заявления или посредством интервью каким-то изданиям. Моральный компонент дискуссии в данном случае превосходит все политические резоны, отчего значимость одержанного приоритета становится еще выше», — сказал он.

По его словам, о содержании дискуссии много слов говорить не стоит, его можно охарактеризовать всего двумя словами — «избиение младенца».

«Вне всякого сомнения, президент Алиев по всем внешним данным — уровню владения английским языком, объемом общей эрудиции, манерой поведения, умением подать себя аудитории превосходил своего оппонента. Никол Пашинян банально не знал достаточного количества специальных юридических и политологических терминов английского языка, чтобы адекватно выразить свою мысль для аудитории с уровнем интеллектуального развития выше среднего. Он выглядел как вчерашний школьник на вступительных экзаменах в институт. Это тот самый случай, когда порода, воспитание и образование обеспечивают успех еще до начала дискуссии», — подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что стороны были явно в разных весовых категориях, — профессор МГИМО против недоучившегося студента второразрядного в СССР Ереванского госуниверситета.

«Мне все это напомнило собственный опыт преподавания в высшей школе, когда многознающий и многоопытный преподаватель экзаменует не очень умного студента, воспользовавшегося чужой и к тому же дурно составленной шпаргалкой. В данном случае целью экзамена является не выявление уровня знаний, а «обламывание» самомнения наглого и не очень умного студента», — резюмировал он.