В Армении на фоне непрекращающихся акций оппозиции, протестующих против переговоров с Азербайджаном по установлению мира, решил напомнить о себе экс-президент, один из организаторов Ходжалинской резни азербайджанцев Серж Саргсян.

Так, в беседе с журналистами он сказал, что ситуация была бы иной, если бы Армения во время 44-дневной войны в Карабахе обратилась к России по соответствующим процедурам.

Саргсян не раскрыл более детально, что он имеет в виду под фразой «соответствующие процедуры», но можно предположить, что экс-президент Армении намекает на ОДКБ. И в данном случае Саргсяну все же не мешает вспомнить о том, что руководство ОДКБ неоднократно заявляло о карабахском конфликте.

К примеру, слова российского президента Владимира Путина, сказанные в эфире телеканала «Россия 24». Путин заявил о том, что Нагорный Карабах по международному праву всегда был частью Азербайджана, а ОДКБ вмешиваться в конфликт не могла потому, что на территорию Армении никто не посягал.

Фактически своими нынешними словами Саргсян косвенно признается в том, что Армения в свое время оккупировала азербайджанские территории с помощью российской армии. Вдобавок Саргсян также косвенно признается в том, что в бытность нахождения на посту президента Армении не уделял должного внимания усилению обороноспособности страны, превратив армию в кормушку для коррумпированного генералитета.

Для этого достаточно привести всего лишь один резонансный факт. Еще до своего президентства, когда Саргсян занимал должность министра обороны Армении, его заместителем был Манвел Григорян, более известный в стране как «Тушенка Манвел». Летом 2018 года в ходе обыска в доме Григоряна были найдены тушенка, туалетная бумага, вездеходы, гранаты, пайки для солдат и т. д. Также стало известно, что Григорян причастен к краже пожертвований, которые собирали армяне для нужд армии во время апрельской войны 2016 года.

К слову, во время его президентства одними из крупнейших олигархов Армении стали его брат Сашик Саргсян и зять Микаэл Минасян. Теперь же заботившийся во время своего пребывания у власти о собственном благополучии и благосостоянии Саргсян прикидывается патриотом, для которого интересы страны превыше всего. Гордо ударяя себя кулаком в грудь, Саргсян заявляет журналистам о том, что Карабах никогда не будет в составе Азербайджана, в чем он убежден на сто процентов.

Большая часть Карабаха уже в составе Азербайджана, а находящийся в зоне временной ответственности российских миротворцев Ханкенди опусташается с каждым днем. Карабахские армяне, оказавшиеся заложниками проводимой в том числе и Саргсяном оккупационной политики, покидают Ханкенди. Как в свое время армяне покидали Армению во времена президентства Саргсяна в поисках лучшей жизни. И сейчас экс-президенту еще хватает наглости заявлять журналистам о том, что «у Армении есть хорошее будущее, более того, потенциал страны еще не раскрыт и не использован». Почему же будучи президентом Армении Саргсян так и не раскрыл и не использовал потенциал страны?

Обратимся от псевдопатриотической лирики Саргсяна к конкретным цифрам. Во время его президентства в Армении резко наблюдались миграция и рост внешнего госдолга. Только с 2012 по 2016 годы экономически активное население Армении сократилось почти на 200 тыс. человек. В 2008 году, когда Саргсян занял президентский пост, госдолг Армении составлял 1,6 млрд долларов, а в 2018 году достиг 7 млрд долларов.

Сам режим Саргсяна был построен на системной коррупции, которая охватила все сферы общества, включая армию. И ответственность за разгромное поражение Армении в 44-дневной войне также лежит на плечах Саргсяна, который за годы нахождения у власти способствовал развитию масштабной коррупции в армянской армии, подтачивая обороноспособность страны. А в наши дни отставной козы барабанщик Саргсян с умным видом рассуждает о нераскрытом потенциале Армении….