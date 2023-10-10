5 октября Миссия ООН по координации гуманитарных вопросов завершила недельную миссию в Азербайджан и Армению для выявления насущных потребностей людей в Карабахском регионе, а также беженцев в Армении.

Как сказано в пресс-релизе ООН, миссию возглавил директор по координации Рамеш Раджасингхам в сопровождении постоянного координатора ООН Владанки Андреевой и представителей агентств ООН в Карабахе.

С 1-го октября миссия посетила городские районы, обнаружив малое число жителей. Большинство из них ждали автобуса для выезда из региона.

Гражданская инфраструктура и дома, такие как школы, главная больница и жилые дома остались нетронутыми. Во время этой поездки миссия не посещала сельскую местность, это произойдет в ближайшие дни и недели.

Команда также направилась к границе с Арменией через Лачынский коридор. В Армении команда ООН встретилась с правительственными чиновниками и гражданским обществом, а также с беженцами из Карабаха.

Управление Верховного Комиссара по делам Беженцев ООН совместно с агентствами ООН и партнерскими НПО обратилось с призывом выделить $97 млн для оказания помощи 231 000 человек. Это сами беженцы и поддерживающие их местные общины в Армении, говорится в пресс-релизе. (Turan)