Отправить в банки: необходимо нарастить производство консервов из фруктов и овощей

Как показывают исследования, в государствах с развитой экономикой большой процент фруктов и овощей отправляется на переработку. Самые популярные способы переработки- шоковая заморозка, сушка и консервирование.

В нашей стране для такого производства есть необходимая сырьевая база. Но, несмотря на это, объем импорта таких консервов в республику только увеличивается.

Так, в январе-марте этого года Азербайджан импортировал 692,37 тонны консервированных фруктов и овощей с добавлением уксуса или уксусной кислоты стоимостью 673,96 тыс. долларов США. По подсчетам АПА, проведенным на основании данных Государственного комитета по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импортированных консервированных фруктов и овощей увеличилась на 35,2%, а объем импорта этого вида продукции – на 45,3%. Из импортированных консервированных фруктов и овощей с добавлением уксусной кислоты 231,34 тонны (стоимостью 196,35 тыс. долларов) составили огурцы и корнишоны.

За отчетный период в нашу страну наибольшее количество консервированных фруктов и овощей с добавлением уксусной кислоты было импортировано из Турции – 494,85 тонны (стоимостью 426,46 тыс. долларов)

Импорт консервированных овощей и фруктов в нашу страну имеет свои нюансы. Об этом # заявил эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов.

«Мы импортируем консервы из тех овощей и фруктов, которые не растут в Азербайджане. Но вместе с тем, в страну завозят и немало консервов из сельскохозяйственных культур, которые выращивают у нас. Нам надо самим производить их в достаточном количестве и обеспечивать ими внутренний рынок. Что касается экспорта, то мы экспортируем некоторые виды консервов, но можно и нужно увеличить объемы продаваемой за рубеж продукции. Это принесет стране валюту», – говорит он.

В Азербайджане, по словам эксперта, несложно наладить дешевое и качественное производство овощей и фруктов, климат это позволяет. А во многих странах такой возможности нет. Если взять, скажем, Россию, там такая возможность есть только в некоторых регионах.

Но чтобы развивать такое производство, им надо серьезно заниматься, строить соответствующие заводы и цеха. Нужно вложить много средств, капитал.

«Но чтобы предприниматели решили вложиться в такой бизнес, они должны быть уверены, что не придется делиться со сторонними людьми своей прибылью, что никто не потребует оформить на него долю и т.д.

В нашей стране такое производство в основном принадлежит чиновникам-олигархам, но хоть они имеют большие средства, в бизнесе не разбираются. Они строят предприятия, и ставят там на руководящих постах своих родственников и друзей, которые также ничего не понимают в том, как наладить успешный бизнес. Надо, чтобы этим занимались те, кто умеют и хотят, а для этого им необходимо создать соответствующие условия, в том числе предоставить долгосрочные низкопроцентные кредиты. Но сейчас нормальных условий для ведения бизнеса в стране нет», – считает Магеррамов.

По его словам, нельзя назвать конкретную цифру, сколько консервированной продукции надо производить. Сначала нужно проанализировать, сколько ее требуется для внутреннего употребления, и сколько консервов употребляют в странах, которые можно рассматривать как потенциальных импортеров.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что в Азербайджане многие регионы можно назвать фруктовыми. Иногда урожай обильный, а сбыть его не получается.

«Срок хранения фруктов и овощей довольно короток, другое дело – консервы из них. Срок годности у них немаленький и экспортировать их выгоднее. Можно создать новый консервный бренд и выйти с ним на мировой рынок. Например, к нам завозят консервированный ананас, и его многие с удовольствием покупают, а у нас можно так же консервировать, скажем, грушу», – считает он.

Но чтобы экспортировать такую продукцию, и чтобы отечественные консервы пользовались спросом на внутреннем рынке, товар должен быть качественным и недорогим, тогда он будет конкурентоспособным. Исмаилов отметил, что хоть и говорят, что цену определяет рынок, но у нас ее определяют монополисты Для экспорта же нужно лицензирование продукции, получение необходимых сертификатов. Надо помочь тем, кто решил заниматься таким бизнесом, устранить чиновничьи препоны.

«Можно не только консервировать, но и замораживать сельскохозяйственную продукцию. Например, у нас сейчас появились большие плантации клубники, так почему бы не построить небольшой завод по ее заморозке?», – задается вопросом вице-президент профсоюза.

Вообще, по его убеждению, в регионах надо строить мобильные небольшие консервные заводы. Следует закупить современное оборудование, нужны склады для хранения овощей и фруктов с большими холодильными установками.

Развитие консервной промышленности создаст много новых рабочих мест в регионах. По словам Исмаилова, даже если на 2-3 региона будет построен один завод, он обеспечит работой порядка ста человек.