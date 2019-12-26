Отныне при усыновлении будут учитываться интересы ребенка

Указ, подписанный главой азербайджанского государства 23 декабря 2019 года в рамках реформ в сфере усыновления, регулирует ряд вопросов в связи с применением соответствующих законов о внесении поправок в Семейный и Гражданский процессуальный кодексы.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, поправки заключаются в установлении соответствия усыновления интересам ребенка, вынесении решений о проведении собеседований, тренингов с лицами, желающими усыновить детей, в том числе об организации их встреч с детьми, размещении детей у лиц, которые хотят их усыновить.

Указом также установлен перечень соответствующих органов исполнительной власти, которые выявляют детей, лишенных родительской опеки, и вносят информацию о них в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки и усыновление» Централизованной электронной системы министерства труда и социальной защиты населения. В этот перечень входят МВД, министерство юстиции, министерство здравоохранения, министерство образования и органы опеки местных ИВ.

Также указом главы государства министерство труда и социальной защиты населения наделено полномочиями по вынесению заключения для суда о соответствии усыновления интересам ребенка. Ведомству поручена и проверка материального положения и бытовых условий усыновителя.