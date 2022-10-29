В Национальном музее истории Азербайджана организована выставка «Первый снег свободной Шуши».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на выставке представлены фотографии первого снега, выпавшего в Шуше 18 декабря 2020 года, снятые сотрудником музея, известным фотографом Мирнаибом Гасаноглу.

Сначала минутой молчания была почтена память героических сынов Родины, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Открывая мероприятие, главный специалист отдела международных отношений и связей с общественностью Национального музея истории Азербайджана Зюмрюд Исмаилова рассказала о выставке.

Исполнительный директор Национального музея истории Азербайджана Фархад Джаббаров коснулся исторического значения представленных фотографий. Он отметил, что фотографии Мирнаиба Гасаноглу, представленные в экспозиции, передают зимнюю красоту города Шуша: «Выставка совпала с очень символическим периодом. Она посвящена как «Году города Шуша», так и второй годовщине нашей Победы. Эта выставка заинтересует всех посетителей».

Поздравив автора от имени коллектива Музея истории Азербайджана, Ф.Джаббаров пожелал фотографу успехов в дальнейшей творческой деятельности.

В свою очередь Мирнаиб Гасаноглу рассказал об идее создания этих фотографий, подчеркнул, что на выставке представлено более 50 фото.

Затем М.Гасаноглу поблагодарил организаторов и участников мероприятия.

Вход на выставку свободный.