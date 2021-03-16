Отец с тремя сыновьями подорвались на мине в Агдаме

В Агдаме мирные жители подорвались на мине.

Как сообщает карабахское бюро АПА, трагедия произошла сегодня вечером.

Мужчина и трое его сыновей подорвались на мине. По предварительной информации, сначала двое из них подорвались на мине, а двое других подорвались на мине при попытке эвакуировать раненых с территории.

Подорвавшиеся являются жителями района — Гусейнов Акиф Мухтар оглу, Гусейнов Рази Акиф оглу, Гусейнов Байрам Акиф оглу, Гусейнов Анар Акиф оглу.

Во время происшествия рядом с ними находился внук Акифа Гусейнова Рази Надир оглу Гусейнов. Он получил легкие травмы.

| 2021-03-16T18:45:24+04:00 16 марта 2021, 19:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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