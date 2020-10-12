«Отечественная война – своего рода инвестиция в будущее мирное развитие» — банковский эксперт

Вражеские провокации против Азербайджана продолжаются, а под прицелом агрессора теперь уже национальная банковская система. По данным Ассоциации банков Азербайджана (АСА), клиентам кредитно-финансовых структур от имени руководства или сотрудника данного банка посылаются сообщения, электронные письма о немедленном снятии депозита якобы в связи с атакой армянских хакеров на сервер банка.

Профильная структура просит население и клиентов финансовых организаций не придавать значения такой информации, а при получении подобных сообщений обязательно обращаться в банк.

Банковский эксперт Акрам Гасанов, комментируя # это обстоятельство, сказал, что кибератаки – составная часть современной войны. В этом смысле подобные действия были вполне ожидаемы от Армении, считает финансовый аналитик.

«Проигрывая на поле брани, они стреляют по мирному населению, пытаются такими вот способами внести сумятицу в наши ряды. Ведь одно из важнейших преимуществ Азербайджана перед Арменией – сплоченность народа, политическая стабильность и экономическая устойчивость. Да, с 2015 года экономика Азербайджана переживает не лучшие времена, но даже в сложившейся трудной ситуации она развивается динамичнее армянской. Кроме того, накопленные валютные резервы остаются для нас защитой от шоков», — пояснил эксперт.

В силу приведенных причин, даже если подобные атаки Армении на банковскую систему Азербайджана увенчаются каким-то успехом, говорит собеседник, это не имеет для нас существенного значения:

«Ведь если даже допустить, что кто-то снимет свой вклад под влиянием липовых сообщений, такие эпизоды не окажут серьезного влияния, поскольку даже десятая часть наших валютных резервов способна обеспечить устойчивость банковской системы страны. В то же время, конечно же, следует всем нам быть начеку. Банковская система во главе с Центробанком должна прежде всего правильно смоделировать информационную политику. Скажем, на днях ко мне уже обратилась клиентка банка с вопросом: а правда ли, что во время войны государство имеет право конфисковать часть вкладов? Я не просто ответил, что нет, а подробно объяснил, что это чушь, противоречащая нашей Конституции и всем законам. Я попросил ее информировать об этом всех, кто говорит такое».

В целом же атаки врага на банковскую систему Азербайджана являются очередным свидетельством коварства агрессора, пытающегося использовать сложившуюся ситуацию в собственных целях. Так, в международном рейтинговом агентстве Moody’s считают, что нынешние военные действия в Нагорном Карабахе могут привести к разрушительным и далеко идущим последствиям для банковских секторов Армении и Азербайджана. В обзоре агентства сообщается, что текущая ситуация может привести к ослаблению драма и маната, бегству вкладов и рискам для ликвидности.

Разумеется, война всегда имеет отрицательные последствия для экономики, сказал на это Гасанов:

«Ведь война – это разрушение. Война требует финансовых вливаний, цель которых в конечном счете, конечно же, не созидание. Она отнимает у страны часть активной рабочей силы. Война отрицательно влияет на инвестиционный климат, заставляет людей тратить сбережения, в том числе банковские вклады. И так далее и тому подобное! Но!

Во-первых, все эти годы мы были вынуждены много инвестировать в военную сферу. Армения же не имела существенных военных расходов: ей практически все достается бесплатно. В этом смысле нам даже экономически нецелесообразно постоянно закупать в большом количестве военное оборудование, обновлять его и т.п. Решение проблемы оккупированных территорий освободит нас в будущем от необходимости больших затрат в военной сфере. В этом смысле наша отечественная война – это своего рода инвестиция в будущее мирное развитие.

Во-вторых, в любом случае, экономические потери Азербайджана и Армении просто несопоставимы. Точно так же, как и человеческие потери. Безусловно, каждая человеческая жизнь важна. Но в ситуации, когда мы более чем втрое превосходим Армению по численности населения, для нас людские потери менее болезненны с демографической точки зрения. То же самое в экономике. Наша экономика в разы больше армянской, в том числе и по потенциалу развития.

В-третьих, после долгожданной победы и освобождения оккупированных территорий у Азербайджана вырастут экономические активы, — уверен эксперт. — Ведь земля – самый ценный актив, что бы там ни говорили. Не зря ведь считающиеся самыми интеллектуально развитыми этносами мира евреи и японцы так отчаянно борются за земли: Израиль с арабами, а японцы с Россией».

По свидетельству собеседника, для развития экономики большое значение имеет моральный дух народа. К тому же, после победы экономическая активность нашей страны серьезно возрастет:

«Мы предприимчивый народ и на многое способны. В довесок этому, высшим политическим руководством страны за последние годы осуществлялся широкий спектр экономических преобразований, продолжающихся на сегодняшний день. Мы просто обречены на экономический рост! Наконец, валютные резервы Азербайджана вполне позволяют нам справиться с текущими военными расходами. Они способны предотвратить негативные последствия временного спада экономической активности для банков, национальной валюты и ликвидности.

А вот у Армении действительно будут проблемы. Оружие им могут бесплатно доставлять те, у кого этого «добра» в избытке, а вот денег никто не даст. Армения обречена на экономический коллапс. И, как ни странно, единственный сосед, который мог бы помочь (допуском к участию в разных проектах) ей в прошлом, а может еще и в будущем, является как раз Азербайджан. В 90-е годы Армения упустила шанс стать нашим добрым соседом и экономическим партнером. В итоге она – несостоявшаяся страна. А будет продолжать в том же духе – вообще исчезнет с политической карты мира даже как формальное государство».