От коронавируса умер бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал «аль-Арабия».

По данным СМИ, политик, возглавлявший в последние годы Коалицию национальных сил Ливии, находился в больнице с 27 марта. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Джибриль занимал пост премьера в переходном правительстве, созданном противниками Муаммара Каддафи в начале восстания 2011 года. Переходный совет прекратил работу в августе 2012 года, передав полномочия парламенту, в котором партия Джибриля получила тогда большинство мест. (РИА Новости)

| 2020-04-05T17:52:28+00:00 5 апреля 2020, 19:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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