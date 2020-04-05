От коронавируса умер бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал «аль-Арабия».

По данным СМИ, политик, возглавлявший в последние годы Коалицию национальных сил Ливии, находился в больнице с 27 марта. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Джибриль занимал пост премьера в переходном правительстве, созданном противниками Муаммара Каддафи в начале восстания 2011 года. Переходный совет прекратил работу в августе 2012 года, передав полномочия парламенту, в котором партия Джибриля получила тогда большинство мест. (РИА Новости)