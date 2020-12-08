От хакерских атак ущерб в мире превысил триллион долларов

Из-за хакерских атак мировая экономика потеряла в 2020 году более триллиона долларов (820 млрд евро). Это на 50 процентов больше, чем два года назад, следует из результатов совместного анализа производителя антивирусов McAfee и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), обнародованных в понедельник, 7 декабря.

Таким образом, общая сумма ущерба от деятельности киберпреступников составила в этом году один процент от мирового ВВП. По оценкам экспертов, в последнее время участились случаи использования так называемых программ-«вымогателей», с помощью которых хакеры блокируют доступ к данным на компьютерах жертв и дают возможность возобновить работу только после уплаты выкупа.

Именно к этой категории вирусов относился троян Lucky, в создании которого подозревают россиянина Александра Винника. В 2016 году ущерб от этого вируса составил 135 млн евро. Пострадали от него и немецкие пользователи. 7 декабря Винник предстал перед судом в Париже, однако прокуратуре не удалось доказать его причастность к разработке вредоносной программы. В итоге Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу в размере ста тысяч евро за отмывание денег, полученных путем вымогательства. (DW)