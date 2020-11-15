Освобождение земель и возврат 30% от НДС при покупке жилья стимулируют рынок недвижимости

Рынок недвижимости с марта и по сей день в нашей стране находится в стагнации. Но новый пункт, добавленный в существующую систему льгот, может сделать покупку жилья более привлекательной. Согласно ему 30 процентов от НДС, уплаченного физическими лицами при безналичной покупке жилых и нежилых помещений у занимающихся строительством зданий на территории Азербайджана, будут возвращаться этим физическим лицам.

Это решение в принципе является маркетинговым ходом, и оно стимулирует больше людей приобретать недвижимость. Об этом # заявил председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

«Конечно, многое еще зависит от сроков возврата суммы с НДС. Но в любом случае, это станет толчком, способствующим увеличению продаж на рынке недвижимости. У определенной части населения есть средства, чтобы строить дома и приобретать квартиры в новостройках. Новостройки у нас, по сути, стоят уже шесть месяцев и пора уже предпринимать шаги, которые приведут к активности в данном сегменте», – сказал эксперт.

По его мнению, граждане станут чаще покупать недвижимость, когда вновь разрешат проводить свадьбы. Ежегодно в стране создается порядка 80 тысяч семей, и хотя бы четверть из них нуждается в своем жилье. А это уже 20 тысяч квартир. Сейчас же у многих нет необходимости в покупке жилья.

Он также отметил, что освобождение земель также приведет к активности в строительной сфере. По его словам, желающих вернуться на освобожденные земли будет немало, тем более, если им дадут те или иные льготы, преференции.

«Там развернется грандиозная стройка, ведь все эти территории придется отстраивать заново. Первые три года мы будем очищать территории, строить железную дорогу, соединяющую Нахчыван с остальным Азербайджаном, а потом уже будет переселение. Переселенцам, – говорит Агаев, – нужно будет предоставить возможность взять социальную ипотеку под 4 % годовых. Можно подумать и над тем, чтобы снизить для них процентную ставку до 2%».

Генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов не считает, что возврат 30% от НДС будет способствовать росту приобретения жилья. Он отметил, что 30% от НДС — не такая значимая сумма, чтобы стимулировать на столь дорогостоящую покупку.

«Квартиры сейчас покупают только те, у кого есть в них реальная необходимость. В основном жилье сейчас приобретаются за счет ипотечного кредитования. Раньше квартиры пачками покупали инвесторы, сейчас этого нет. Если человек соответствует требованиям, предъявляемым к получателю ипотечного кредита, он берет его, если нет – ждет пока у него появятся необходимые условия», – отметил он.

Пока, по словам Ибрагимова, рынок недвижимости стоит, так как свирепствует пандемия с одной стороны и действет военное положение — с другой. Но он выразил надежду на то, что в следующем году ситуация улучшится.

Что касается освобожденных территорий, то он подчеркнул, что строительство в этих районах стимулирует строительный сектор и рынок недвижимости. «Президент на днях объявил, что ежегодно там будут строить от 7 до 10 тысяч квартир. Люди будут работать там, зарабатывать, и часть средств вкладывать в рынок недвижимости», – отметил эксперт.

Эксперт в сфере недвижимости Рашад Алиев, комментируя нововведение, подчеркнул, что 30% от НДС довольно серьезная сумма, когда дело идет о приобретении недвижимости. Но это будет касаться первичного рынка недвижимости, то есть покупки квартир в новостройках. Первоочередная цель такого решения – прозрачность операций по покупке, но одновременно это и стимулирующий фактор, хотя и не особо внушительный.

Говоря о строительстве на освобожденных территориях, эксперт отметил, что оно будет стимулировать строительные работы, производство строительных материалов. Это увеличит количество рабочих мест.

«В первую очередь туда должны вернуться те, кто раньше там жил, и вероятно, государство возьмет на себя вопросы их возвращения. Что касается тех, кто захочет вложить деньги в приобретение недвижимости в этих районах, то все зависит от того, какие меры там будут предприняты. Наверняка, будет принята программа развития данных регионов, план по их восстановлению. Это первоочередные задачи. В нынешнем состоянии данная территория в основном непригодна для проживания», – сказал Алиев.

Что касается более отдаленного будущего, то, по его словам, эти территории прекрасные места для внутреннего туризма.

«Если раньше граждане ездили отдыхать на север и северо-запад, то сейчас у нас будет полноценное западное и южное направление. Данный факт, – считает эксперт, – приведет к тому, что люди станут больше покупать недвижимость в этих местах, но пока говорить о том, когда это будет, слишком рано. Все будет делаться поэтапно».