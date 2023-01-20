Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Нидерланды передадут Украине ракеты и пусковые установки Patriot, а также обучат личный состав украинской армии из применению. Его слова на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн передает ТАСС.

«Ряд стран сделали важный взнос, который поможет защитить небо Украины, ее города и граждан», — заявил Остин.

Глава Пентагона отметил, что Франция, Германия и Соединенное Королевство уже передали Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), в числе которых установка Patriot от ФРГ.

«Нидерланды также передадут систему Patriot, ракеты к ней и проведут обучение», — подчеркнул Остин.