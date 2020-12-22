«Оставлять людей без работы не имеет смысла»

На фоне вспыхнувшего мутировавшего коронавируса в Великобритании, мировые биржи сразу же отреагировали, что привело к обвалу мировых рынков.

Паника среди инвесторов по поводу распространения нового, более заразного штамма коронавируса в мире и его последствий для экономики привела к снижению и на других европейских рынках.

Нефтяной рынок тоже отреагировал, и цены, которые еще недавно поднялись до 52 долларов за баррель, на фоне роста спроса на энергоносители в юго-восточной Азии, упали до 48 долларов. Однако разные инфекционисты заявляют, что существующие вакцины могут спасти ситуацию против нового штамма коронавируса. Но вопросов все же больше, чем ответов, так как вакцин без побочных эффектов пока не существует.

Более того, на сегодня не все желают вакцинироваться, а те, кто желает, пока ждут своей очереди, так как вакцинация проводится вначале по основным группам риска, и первыми в этом списке идут врачи, учителя и люди старше 65 лет.

Комментируя # может ли вакцинация спасти мировую экономику, экономист Натиг Джафарли сказал, что сейчас все надеются на вакцинацию, но уже доказано, что антитела сохраняются максимум 3-4 месяца.

«И как быть дальше? Повторное заражение вирусом проходит намного легче, так как формируется иммунитет, но что нам делать в такой ситуации? Теперь каждый гражданин должен по 3-4 раза в год делать вакцинацию? Это же не жизнь. А теперь представим такую ситуацию, когда те или иные страны будут давать разрешения на въезд в свою страну людей, которые сделали вакцину, но она не признается минздравом страны въезда. И что делать в такой ситуации? Теперь, что придется делать 5-6 вакцин, чтобы иметь возможность поехать в ту или иную страну? Так мировую экономику не спасти», — считает аналитик.

Эксперт считает, что единственным выходом может быть коллективный иммунитет, людям нужно жить дальше, но «в условиях четких общественных протоколов и правил».

По мнению аналитика, мировой экономике еще долго придется возвращаться к ситуации, которая была до пандемии, поэтому сейчас нужно принимать правильные решения, а не закрывать страны.

«Изоляция может быть для тех людей, для которых вирус особо опасен, поэтому нужно создать такую систему, при которой группы риска могли бы получать нормальную материальную и медицинскую помощь. Но для этого необходимо, чтобы экономика работала», — сказал он.

Джафарли также добавил, что сейчас в мире идут споры о том, сколько людей убил локдаун, а сколько умерло от коронавируса.

«Это тоже очень важный вопрос. Те операции, которые откладывают на потом, приводят к большим людским потерям или нет? Это очень глубокие вопросы, и сейчас весь мир об этом спорит. Я считаю, что для начала должен уменьшиться информационный фон этого вируса. Я не говорю, что так вирус исчезнет, но его информационный фон действует сильнее, чем он сам. К примеру, биржевые фонды работают с той или иной информацией.

После того, как информационный фон начнет спадать, люди начнут привыкать к этому вирусу, и многое может заработать в правильном русле. Другого варианта я не вижу, а такие частые локдауны могут привести к коллапсу всей мировой системы», — подчеркнул он.

Аналитик привел в пример Азербайджан и сказал, что если так продолжится, потом восстановить в стране среднее и мелкое предпринимательство будет сложно.

«Сейчас все больше объектов закрывается. В центре столицы объекты сдаются в аренду, так как арендаторы уходят с рынка. Со своей стороны, владельцы объектов тоже не хотят идти на уступки. И что в такой ситуации делать?», — задается вопросом он.

Эксперт также добавил, что сейчас грядут новогодние каникулы, а вся сфера услуг на карантине.

«Тысячи людей сейчас сидят дома. Они могут, конечно, заказать и получить необходимое через «онлайн» услуги, но откуда взять деньги, чтобы что-то купить?», — добавил он.

Джафарли считает, что бороться с распространением коронавируса не имеет смысла.

«Уровень заражения последних месяцев по всей стране в среднем составляет 3-4 тысячи людей в день. И это при 15-17 тысячном ежедневном тестировании. Теперь, если провести 150000 тестов в день, то у нас выйдет, что 30-40 тысяч зараженных в день. А это значит, что вирус уже все равно распространился. Система здравоохранения должна была научиться сортировать больных по группам риска, по возрасту и тяжести переноса болезни. Этого у нас не произошло.

Именно так ситуацию смогли исправить в странах юго-восточной Азии, но не у нас. Многие из нас, возможно, уже переболели. Поэтому, оставлять людей без работы неверно и не имеет смысла. Наоборот, это может привести к еще более худшим последствиям» — резюмировал он.