Интервью # с основателем любительской команды «Карабах» (Москва), футбольным специалистом Эльнуром Велиевым.

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Родился я в Баку, в спортивной семье. У меня отец является мастером спорта по академической гребле, а мать – занималась легкой атлетикой. Я же выбрал футбол. Любовь к этому виду спорта у меня проявилась с раннего детства. Я любил смотреть как во дворе дети и взрослые играют в футбол. Как раз те взрослые ребята, которые играли у нас во дворе и направили меня детскую спортивную школу. Среди них были Мехман Азадалиев, который играл за «Спартак», Азиз Велиев и Этибар Танрывердиев (оба играли за «Нефтчи»). Это они привили мне любовь к футболу.

Моим тренером в детской футбольной школе был Азиз Алиев. В свое время он был вратарем команды «Нефтчи». После я играл в профессиональной лиге чемпионата Азербайджана.

Мой спортивный кумир — Дэвид Бэкхэм. Всегда с большим удовольствием наблюдал за его игрой, как он виртуозно забивал голы.

Я получил высшее образование в Бакинском государственном университете и Российском государственном университете физической культуры и спорта, являюсь тренером лицензии «А» УЕФА. Довольно долгое время играл в футбол, но в 2014 году получил травму крестообразной связки. На какое-то время мне пришлось оставить футбол, после я решил стать футбольным тренером. Футбол уже стал частью моей жизни, и уйти из спорта мне будет очень сложно.

В 2015 году я получил свою первую тренерскую лицензию «С». У меня есть опыт работы, как с мужскими, так и женскими командами. Я долгое время учился и жил в Москве. Работал в детских футбольных школах.

В 2019 году я переехал в Киев, работал в футбольной академии клуба «Шахтер». Потом работал с рядом клубов. Последний год я был главным тренером команды «Рух» U-15 во Львове.

— Вы также создали в Москве футбольную команду «Карабах»…

— Совершенно верно. Эта команда существовала недолгое время под моим руководством. В команде играли наши соотечественники.

Идея создания команды «Карабах» ко мне пришла в конце 2012 года. А 10 января 2013 года я уже создал команду. Благодаря своим соотечественникам, проживающим в России и азербайджанским студентам, обучающимся в московских вузах, я создал команду. На тот момент тема карабахского конфликта была очень болезненной для всех азербайджанцев. По этой причине я решил назвать команду «Карабах».

Название команды вызывало определенное раздражение у армянской диаспоры России. Ко мне предъявлялись претензии со стороны армян из-за названия команды. Поначалу с командой мне помогал сам клуб «Карабах», так как я определенное время играл в этой команде. Мне предоставили комплект футбольной формы.

В 2015 году старший брат футболиста Рамала Гусейнова, который на тот момент находился в Москве, посодействовал, чтобы представители азербайджанской диаспоры нам материально помогли с поездкой на международный турнир в Одессу по мини-футболу. Наша команда проиграла в одной четвертой турнира. На протяжении долгого времени нам никто не помогал, мы сами кое-как справлялись. К команде был большой интерес со стороны азербайджанских СМИ, к нам часто обращались для получения интервью и комментариев.

Был момент, когда представители армянской диаспоры обратились ко мне с предложением спонсорской помощи при условии, что название команды сменится на «Арцах», и там наряду с азербайджанцами будут играть и армяне. Я им решительно ответил, что не пойду на такое.

Через некоторое время на меня вышел учредитель компании Unicorn Challenge Ильгар Самедов и его двоюродный брат Эльвин, которые финансово помогли команде. Мы официально презентовали нашу команду. После моего переезда в Киев было сложно управлять командой удаленно и в итоге «Карабах» снялся с чемпионатов, а игроки ушли в другие клубы.

В 2019 году был проект «Стать тренером академии «Шахтер». Я подал заявку на участие. Из 800 участников были отобраны 24 человека, среди которых был и я. На курсах футбольной академии мне предложили должность ассистента тренера U-13. Через год началась пандемия коронавирусной инфекции. Я занимался индивидуальными тренировками. В 2020 году поступило предложение стать ассистентом тренера футбольного клуба «Єдність». Параллельно я возглавил любительскую команду из Киева «Респект». В феврале 2021 года я ушел из клуба «Єдність». За это время команда «Респект» успела стать двукратным бронзовым призером чемпионата Киева. В июле 2021 года я стал работать в футбольной академии «Рух». Мы участвовали в чемпионате Украины и разных международных турнирах.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние азербайджанского футбола?

— Это очень болезненная тема для меня. Азербайджан отстает в развитии, хотя в стране имеются перспективные игроки в детских командах. Я сравниваю ситуацию в Азербайджане с Украиной. Мы отстаем по многим показателям. Это мое сугубо личное мнение.

Вместе с тем меня очень радуют успехи «Карабаха» на международной арене. В Лиге наций сборная Азербайджана выиграла три игры подряд. Сейчас в азербайджанских клубах играет множество украинских легионеров. С приходом Мурада Мусаева на пост главного тренера клуба «Сабах» я вижу улучшения в команде. Я видел матч между «Сабахом» и «Карабахом». По игре чувствуется, что произошли заметные изменения. Но для того, чтобы азербайджанский футбол развивался, нам необходимо правильно воспитывать молодых футболистов. Закладывать в них не только задатки победителей, но и обучать игре, не загоняя их в какие-либо рамки.

Очень надеюсь, что с назначением президентом Профессиональной футбольной лиги Азербайджана Эльхана Самедова будут изменения в лучшую сторону.

— Вам поступали предложения по работе в Азербайджане?

— К моему великому сожалению таких предложений не поступало. Как азербайджанцу мне бы хотелось внести свой скромный вклад в развитие современного футбола в Азербайджане. Мои воспитанники из Украины в настоящее время выступают в различных европейских клубах. Часть из них выступает в азербайджанских клубах. Я очень рад и горд за них. Мне очень хотелось бы, чтобы из Азербайджана поступило хорошее предложение и для меня.