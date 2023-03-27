Основатель Alibaba Джек Ма после более чем года пребывания за рубежом вернулся в Китай. Об этом сообщает в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Джек Ма посетил основанную им школу в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян), где находится штаб-квартира Alibaba. Сообщается, что на встрече с учителями и учениками школы он обсудил программу обучения и инновационные технологии чат-ботов с искусственным интеллектом.

Джек Ма отказался от должности генерального директора Alibaba в 2013 году и ушел с поста председателя правления в 2019 году. После этого он путешествовал по разным странам.

В октябре 2020 года Джек Ма критически отозвался о действующей в Китае финансовой системе и призвал к ее реформированию, а в ноябре должно было состояться рекордное по своим масштабам размещение акций входящей в Alibaba финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга, которое неожиданно остановил регулятор, указавший на «изменение условий финансово-технического надзора». После этих событий Джек Ма исчез из информационного поля и редко появлялся на публике.