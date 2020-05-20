«Оскар-2021» может быть перенесен из-за коронавируса

Американская киноакадемия планирует перенести очередную церемонию вручения кинопремии «Оскар» с февраля 2021 года на более поздний срок, пишет Variety со ссылкой на несколько анонимных источников.

«Вероятно, он («Оскар») будут отложен», — передает издание слова источника, знакомого с планами академии.

Собеседник отметил, что данное решение пока не является окончательным, а конкретные изменения могут быть озвучены позже.

Другие источники издания также отмечают, что окончательное решение о переносе церемонии в настоящее время у организаторов отсутствует. Дата и время трансляции награждения в эфире канала ABC пока не менялась, заявили собеседники Variety.

Ранее стало известно, что организаторы кинопремии «Оскар» из-за пандемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к участию в конкурсе в 2021 году фильмы, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.

Церемония награждения, по официальной информации киноакадемии, должна пройти 28 февраля 2021 года.(Газета.Ru)