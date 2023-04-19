В Баку состоялся семинар для представителей СМИ, организованный операционной компаний Baku City Circuit, сообщает #.

Журналисты были проинформированы о деятельности медиа-центра, графике работы, процессе аккредитации и главных принципах работы журналистов и фоторепортеров во время гоночного уик-энда.

На семинаре была дана общая информация о Гран-при Азербайджана Формулы-1 этого года, составе команд, прибывающих в страну и прочих событиях в календаре соревнований.

Было отмечено, что всего было зарегистрировано около 90 заявок на аккредитацию от местных СМИ.

Аккредитация представителей СМИ на все гонки Формулы-1 2023 года, включая Гран-при Азербайджана Формулы-1, регулируется Международной автомобильной федерацией (FIA) и Управлением Формулы-1 (FOM).

Гран-при Азербайджана Формулы-1, который в седьмой раз примет столица Баку, пройдет 28-30 апреля.

В этом году в рамках уик-энда в Баку впервые пройдет спринтерская гонка.