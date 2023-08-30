Завершение конфликта в Украине возможно при возвращении Дональда Трампа на пост президента США. Такое мнение высказал в интервью журналисту Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

Премьеру задали вопрос, что бы он сделал на месте нынешнего президента США Джо Байдена в качестве следующего шага в конфликте на Украине. «Мир, немедленно», — сказал Орбан. «Верните Трампа, это совершенно точно был бы выход, — добавил премьер. — Его можно критиковать по многим причинам, но он проводил лучшую внешнюю политику за последние десятилетия».

Орбан напомнил, что Трамп поддерживал контакты с Китаем, КНДР и Россией, добился прогресса в признании Израиля арабскими странами и не начал ни одного вооруженного конфликта. «Трамп — это человек, который может спасти западный мир, а возможно, и человеческое существование на этой планете. Это мое личное убеждение», — добавил премьер.