Венгрия блокирует усиление санкций против родственников российских бизнесменов, а венгерский премьер-министр Виктор Орбан потребовал снять санкции с четырех россиян, иначе Будапешт заблокирует продление санкций Евросоюза. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на информированных дипломатов.

«Виктор Орбан снова угрожает наложить вето на продление санкций ЕС, которые должны продлеваться каждые шесть месяцев, потому что он хочет, чтобы четыре человека были исключены из списка», — пишет издание, ссылаясь на информацию от трех дипломатов.

Отмечается, что ЕС готов уступить требованиям Орбана и снять санкции с четырех человек. Их имена не раскрываются.

Также сообщается, что Будапешт выступает против предложения продлевать антироссийские санкции сразу на 12 месяцев вместо 6 месяцев, как сейчас.