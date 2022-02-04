В Грузии оппозиционная партия «Для народа» устроила акцию-перфоманс перед правительственной канцелярией в Тбилиси и опротестовала рост цен в стране и в первую очередь подорожание продуктов питания, сообщает «Спутник-Грузия».

По последним данным Национальной службы статистики, за год подорожали: овощи – на 23,3%, хлеб и мучные изделия – на 20,5%, растительное масло – на 19,6%, сахар – на 18,2%, молоко и яйца – на 14,4%.

«Мы принесли с собой веревку как символ того, как власти душат народ. Такие продукты, как мясо и сыр, стали для людей абстракцией. К сожалению, власти уже который год не слышат голоса народа», — заявила член партии Нино Цуладзе.

По ее словам, цены на продукты питания растут настолько быстро, что за ними не удается поспевать.

Как отмечают участники акции, Грузия становится похожа на Мексику, где 97% — это бедные, а 3% — элита, использующая для передвижения частные вертолеты.

Протестующие принесли к зданию канцелярии яйца, растительное масло, зелень и овощи. Они попытались пронести подорожавшие продукты в само знание канцелярии, но путь им преградила охрана.

Участники акции опротестовали и повышение тарифа на проезд в общественном транспорте в Тбилиси. Это, на их взгляд, еще больше ударит по карману населения.

Собравшиеся пообещали сделать акции перманентными.