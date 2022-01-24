Оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП) лидирует на первых в истории Финляндии региональных выборах после подсчета 44,2% голосов. Об этом сообщил в воскресенье официальный сайт финского Минюста.

У НКП 21,5% голосов, на втором месте — правящая Социал-демократическая партия (21%), далее — ее партнер по правительственной коалиции «Финляндский центр» (20,1%).

На четвертом месте идут оппозиционные «Истинные финны» с 9,8% голосов, далее следуют несколько правительственных партий с результатами ниже 9%.

Голосование на выборах завершилось в Финляндии вечером в воскресенье. Окончательно утвержденные результаты будут обнародованы 26 января. (ТАСС)