Оппозиция Армении назвала «четыре пути» отставки Пашиняна

Представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что армянская оппозиция намерена добиваться отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна только конституционными методами. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Так, он рассказал о четырех путях развития событий.

Согласно первому варианту, Пашинян сам подает в отставку. По второй версии, такое решение принимает парламент страны на внеочередном заседании.

Сагателян добавил, что третий путь предполагает заведение уголовного дела по статье о госизмене, а четвертым вариантом является то, что правительство инициирует внеочередной созыв по требованию 2/3 министров для обсуждения вопроса отставки Пашиняна.

Он подчеркнул, что оппозиция намерена осуществлять работу по всем этим направлениям.

«Сегодня мы останемся на площади Республики. Завтра с утра акции гражданского неповиновения и забастовки продолжатся», — приводятся слова Ишхана Сагателяна.