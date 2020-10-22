Операция Legend: в США арестовали почти 5,5 тыс. человек

Американские власти при проведении масштабной операции по борьбе с преступностью арестовали в девяти городах страны с начала июля почти 5 500 человек.

Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении американского министра юстиции — генерального прокурора Уильяма Барра.

Речь идет об операции, которая получила название Legend. О начале ее проведения в городе Канзас-Сити (штат Миссури) было объявлено в начале июля. Туда были направлены сотрудники федеральных силовых ведомств для оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Позже операцию начали проводить также в Чикаго (штат Иллинойс), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Кливленде (штат Огайо), Детройте (штат Мичиган), Милуоки (штат Висконсин), Сент-Луисе (штат Миссури), Мемфисе (штат Теннесси) и Индианаполисе (штат Индиана).

Как заявил Барр, «с начала операции «Ледженд» в июле 2020 года были арестованы почти 5,5 тыс. человек, в том числе примерно 276 за убийства». Конфисковано более 2 тыс. единиц огнестрельного оружия. Власти также изъяли почти 28 кг героина, 30 кг кокаина и значительные объемы других наркотиков.

В августе Барр заявил, что в рамках данной операции были арестованы почти 1,5 тыс. человек. На тот момент ее проводили во всех указанных городах, кроме Индианаполиса.