Оперативный штаб: исполнительным властям даны серьезные указания

26 марта в Кабинете министров под председательством премьер министра Али Асадова состоялось заседание оперативного штаба.

Как сообщает штаб, на заседании были обсуждены вопросы применения особого карантинного режима и ситуации с соблюдением гражданами требований режима, поднятые на основе обращений граждан.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что безоговорочно должны соблюдаться требования особого карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм, а также необходимо усилить контроль за исполнением режима.

На заседании было отмечено, что за период применения особого карантинного режима 746 человек были привлечены к административной, и один человек к уголовной ответственности.

Органам исполнительной власти городов и районов дано строгое указание соблюдать особый карантинный режим и контролировать его.

Кроме того, были обсуждены и приняты соответствующие решения в области эвакуации граждан из-за рубежа, ситуации на карантинных территориях, а также вопросы лечения больных.

| 2020-03-26T21:57:40+00:00 26 марта 2020, 22:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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