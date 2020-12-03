ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти

Участники ОПЕК+ согласовали ежемесячное повышение добычи нефти, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, передает РИА Новости.

С января предполагается наращивать добычу сырья на 500 тысяч баррелей в сутки.

«Также планируется ежемесячно проводить заседание для повторной оценки условий на рынке», — добавил собеседник агентства.

Дальнейшее повышение добычи нефти будет зависеть от итогов заседаний, однако оно не должно превышать 500 тысяч баррелей в сутки.

В Минэнерго Казахстана подтвердили эту информацию. В ведомстве также отметили, что общее ограничение добычи стран — участниц ОПЕК+ в январе 2021 года составит 7,2 миллиона баррелей в сутки от базового уровня.

Как заметил источник, временные рамки действия новых договоренностей не установлены. Он добавил, что участники встречи также продлили механизм компенсаций, который подразумевает возможность дополнительно сократить добычу нефти странам альянса, отстающим в выполнении своих обязательств.

В марте нефтяные котировки обвалились, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки касательно сокращения добычи сырья, ни о ее продлении. С 1 апреля ограничения на добычу сняли. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом, только за март черное золото подешевело более чем в два раза.

С мая ОПЕК+ начал сокращать добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки — на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.