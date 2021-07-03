Министерская встреча стран Организации стран—экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) завершилась, переговоры продолжатся в понедельник, 5 июля, говорится в сообщении секретариата ОПЕК. На встрече обсуждались условия сокращения добычи нефти на второе полугодие 2021 года и продление сделки после апреля 2022 года.

Как сообщает “Коммерсант”, скорее всего наращивание производства на 2 млн б/с, то есть на 400 тыс. б/с ежемесячно до конца года, будет утверждено с учетом ожиданий повышения спроса на нефть. Вопрос о продлении сделки после апреля 2022 года пока не решен из-за позиции ОАЭ.