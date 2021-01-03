ОПЕК ожидает в 2021 году роста спроса на нефть

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что в 2021 году спрос на это топливо вырастет на 5,9 млн б/с, до 95,9 млн б/с, заявил генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо по итогам заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+ в воскресенье.

По его словам, которые приводятся в релизе секретариата организации, решение стран ОПЕК+, принятое 3 декабря 2020 года, дает возможность постепенно вернуть на рынок 2 млн б/ с в ближайшие месяцы. При этом страны — участницы соглашения готовы в любой момент скорректировать этот план в зависимости от ситуации на рынке. Он отметил, что разработка вакцин от коронавируса внушает оптимизм в отношении роста мировой экономики и восстановления рынка нефти.

«Мы ожидаем, что спрос на нефть сместится от падения к росту до 95,9 млн баррелей в сутки в этом году, что на 5,9 млн баррелей в сутки больше, чем в 2020 году», — сказал он.