ОПЕК+ ослабляет ограничения добычи нефти

Впрочем, фактические договоренности альянса предполагают, что за счет «долгов» по сокращению добычи нефти недовыполнявших ранее сделку ОПЕК+ стран и обязавшихся все компенсировать в июле-сентябре реальное сокращение в августе будет выше целевого. Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман оценивал, что с учетом «двоечников» ограничения ОПЕК+ в августе-сентябре могут составить до 8,3 миллиона баррелей в сутки.

В числе «двоечников» ранее назывались Нигерия, Ирак, Ангола, Казахстан и ряд небольших производителей нефти. При сохранении высокой дисциплины ОПЕК+, а также выполнения «двоечниками» своих обещаний такой расклад может создать определенный буфер для рынка, полного неопределенностей. И в целом рост поставок, как заверили российский и саудовский министры, должен пойти на внутренний рынок стран альянса из-за сезонного оживления спроса.