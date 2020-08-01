ОПЕК+ ослабляет ограничения добычи нефти

ОПЕК+ с 1 августа на деле начнет проверять устойчивость восстановления рынка нефти: альянс перейдет ко второму этапу стартовавшей в мае сделки о сокращении добычи, который заключается в ослаблении ограничений с беспрецедентных 9,7 миллиона баррелей в сутки до 7,7 миллиона, пишет РИА Новости.
Предполагается, что этот этап продлится до конца года и позволит избежать излишнего перегрева рынка. Как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, уже в июле рынок нефти был достаточно сбалансированным и мог выйти в дефицит предложения за счет сделки ОПЕК+ и снижения добычи нефти в ряде других стран.
Ряд экспертов, однако, предупреждает, что на фоне новых вспышек COVID-19 в мире подобный шаг со стороны ОПЕК+ может оказаться крайне рисковым. «Эксперимент ОПЕК+ по увеличению добычи с августа может иметь неприятные последствия, поскольку худшее для спроса на мировом рынке нефти еще не позади. Он вновь перейдет в состояние мини-избытка и дефицита предложения на нем не будет до декабря», — считают эксперты Rystad Energy.