ОПЕК+ могут обсудить мягкий рост уровня добычи нефти в июне

Страны ОПЕК+ в своих обсуждениях перед министерской встречей, которая назначена на 16:00, рассматривают вариант сохранения квот по добыче нефти на май, но постепенное ее увеличение в июне, сказал ТАСС высокопоставленный источник в ОПЕК+.

«Да, такой вариант обсуждается», — подтвердил он, не уточнив о каких объемах восстановления добычи в июне может идти речь.

Однако ранее министры ОПЕК+ договаривались, что рост добычи при смягчении ограничений не может превышать 500 тыс. б/с в месяц. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что вариант ослабления ограничений обсуждается, но также министры не готовы отказываться от сдерживания добычи.

| 2021-04-01T12:52:14+04:00 1 апреля 2021, 13:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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