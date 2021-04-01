ОПЕК+ могут обсудить мягкий рост уровня добычи нефти в июне

Страны ОПЕК+ в своих обсуждениях перед министерской встречей, которая назначена на 16:00, рассматривают вариант сохранения квот по добыче нефти на май, но постепенное ее увеличение в июне, сказал ТАСС высокопоставленный источник в ОПЕК+.

«Да, такой вариант обсуждается», — подтвердил он, не уточнив о каких объемах восстановления добычи в июне может идти речь.

Однако ранее министры ОПЕК+ договаривались, что рост добычи при смягчении ограничений не может превышать 500 тыс. б/с в месяц. Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что вариант ослабления ограничений обсуждается, но также министры не готовы отказываться от сдерживания добычи.