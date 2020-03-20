ООН: жертвами коронавируса могут стать миллионы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить распространения коронавируса нового типа в наиболее бедных и уязвимых странах, где его жертвами могут стать миллионы людей, сообщает Анадолу.

«Вирус необходимо сдержать, возможность этого была доказана. Если мы допустим, чтобы он распространился подобно лесному пожару, особенно в наиболее уязвимых регионах планеты, он унесет жизни миллионов людей», — сказал глава Всемирной организации, отвечая на вопросы журналистов в формате видеоконференции.

По его словам, сложившаяся ситуация требует от ведущих экономик мира «скоординированных, решительных и новаторских мер».

Гутерреш отметил, что пандемия Covid-19 наносит урон не только здоровью людей, но и мировой экономике. Генсек напомнил о данных Международной организации труда, согласно которым, финансовые потери для работников из-за коронавируса могут составить до 3,4 триллиона долларов.